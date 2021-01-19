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حوادث

ضبط 3.7 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر في الشرقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,74 طن "مصنعات لحوم ودواجن" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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