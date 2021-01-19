ضبط 3.7 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,74 طن "مصنعات لحوم ودواجن" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .



