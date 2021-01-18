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رياضة

خاص.. مختار مختار يطلب الرحيل من الإنتاج الحربي لتدريب الإسماعيلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:35 م
مختار مختار
مختار مختار
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إسماعيل محمود
طلب مختار مختار، المدير الفني لفريق كرة القدم بالإنتاج الحربي، من إدارة النادي، السماح له بالرحيل عن الفريق، وعدم إكمال المشوار معهم.

وحسب مصدر مطلع بالفريق، فإن مختار مختار تواصل مع إدارة النادي، وطلب منهم السماح له بالرحيل، وإعلان إقالته حتى يتمكن من تدريب فريق آخر.

وعلم "صدى البلد" أن مسئولي نادي الإسماعيلي كانوا قد تواصلوا بالفعل مع مختار مختار لإقناعه بتدريب الفريق في الفترة الماضية، لكنه اعتذر لهم، ثم حدثت مفاوضات اليوم بين الطرفين، ليوافق مختار مختار، لكنه مازال يتفاوض مع إدارة الإنتاج الحربي على صيغة لـ إعلان رحيله حتى يتسنى له تدريب الإسماعيلي.

وأقر الاتحاد المصري لكرة القدم منع أي مدرب من تدريب فريقين في موسم واحد في بطولة الدوري، إذا قدم استقالته من تدريب فريقه لذا يريد مختار مختار من إدارة الإنتاج إعلان إقالته حتى يقوم بتدريب النادي الإسماعيلي بشكل طبيعي.

وخسر النادي الإسماعيلي اليوم أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في بطولة الدوري.

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