أحمد العدوى حكما لمباراة الزمالك والجونة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تولى الحكم احمد العدوى مهمة إدارة مباراة الزمالك والجونة تحكيميا على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد
خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل
خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل