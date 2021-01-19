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رياضة

أحمد العدوى حكما لمباراة الزمالك والجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:22 ص
أحمد العدوى
أحمد العدوى
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يسري غازي
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تولى الحكم احمد العدوى مهمة إدارة مباراة الزمالك والجونة تحكيميا على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز . 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد -  أسامة فيصل
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