أحمد العدوى حكما لمباراة الزمالك والجونة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تولى الحكم احمد العدوى مهمة إدارة مباراة الزمالك والجونة تحكيميا على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .



