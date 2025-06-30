وزير الخارجية: علاقاتنا بالدول العربية أبدية لا يمكن أن تتزعزع

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة استراتيجية وممتدة لأكثر من 45 عامًا، مضيفًا أن هذه العلاقة أثبتت متانتها رغم وجود بعض التباينات الطبيعية.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: “علاقاتنا مع الولايات المتحدة متعددة الأبعاد: سياسية، عسكرية، اقتصادية وتجارية، وهي قائمة على أسس صلبة”.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تخطط لعقد جلسة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بهدف تعميق التفاهم وتطوير الشراكة.

مبدأ الاتزان الاستراتيجي يميز سياسة مصر الخارجية

أوضح الوزير أن المرونة والاتزان الاستراتيجي هما المبدأ الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن القدرة على التفاهم والاختلاف في ذات الوقت دون المساس بجوهر العلاقات، أمر جوهري في التعامل مع القوى الكبرى والإقليمية.

علاقات مصر بالخليج "أبدية ولا يمكن أن تتزعزع"

وفيما يخص العلاقات المصرية الخليجية، شدد عبد العاطي على أن الروابط بين مصر ودول الخليج عميقة وأبدية ولا تهتز بتباينات في وجهات النظر، مؤكدًا أن أمن الخليج من أمن مصر، والتنسيق مستمر على أعلى مستوى.

كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات المصرية العربية والخليجية، موضحًا: “هناك أطراف غير عربية تحاول الاصطياد في الماء العكر؛ عبر بث الأكاذيب عن علاقتنا بأشقائنا في الخليج.. ويجب ألا نعطيهم فرصة لذلك”.