وزير الخارجية: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالحديث عن حل الدولتين الذي قد تمنعه حكومة إسرائيل الحالية، قائلاً:

"عندما نتحدث فقط عن حل الدولتين الآن، نمنح إسرائيل حق الفيتو، لذلك نركز على تجسيد الدولة الفلسطينية باعتبارها الضامن الحقيقي للاستقرار."

القضية الفلسطينية في لحظة “تكون أو لا تكون”

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، حذر عبد العاطي من أن القضية الفلسطينية تواجه مخططات شديدة الخطورة تهدد بتصفيتها، مطالبًا جميع الفصائل الفلسطينية بالارتقاء إلى مستوى اللحظة، وتجاوز الخلافات الضيقة.

"نحن نتواصل مع جميع الفصائل، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية."

تمكين السلطة الفلسطينية ضرورة.. والسلاح لا مبرر له بوجود أفق سياسي

أكد وزير الخارجية أن وجود أفق سياسي واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية ينزع أي مبرر لحمل السلاح، داعيًا إلى تمكين السلطة الفلسطينية وتفعيل دور الشرطة في قطاع غزة.

"لابد من تمكين السلطة، والسماح لشرطتها بأداء مهامها كاملة داخل القطاع."

مصر تدعم المصالحة وتثمّن جهود الإصلاح الفلسطينية

أشاد عبد العاطي بما تم إنجازه في ملف الإصلاح الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مؤكدًا أن المصالحة الفلسطينية شأن مصيري، وليس خيارًا سياسيًا فحسب، مشددًا:

"لا بد من إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الفصائلية الضيقة."

ازدواجية المعايير الدولية تهدد العدالة العالمية

انتقد وزير الخارجية بحدة النظام الدولي الراهن الذي يفتقر للعدالة وتطبيق المعايير الواحدة على جميع النزاعات، مشيرًا إلى أن بعض الدول تضع نفسها فوق القانون الدولي والإنساني، وهو أمر لا يمكن القبول به.

اختتم عبد العاطي حديثه بإشارة إيجابية قائلاً:"نأمل أن نتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين، ونحن نعمل على ذلك بكل جدية وبتنسيق كامل مع شركائنا."

