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أخبار العالم

106 إصابات محلية.. كورونا ينتشر في الصين من جديد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:19 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت اللجنة إنها سجلت 118 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 106 إصابات محلية، و12 إصابة قادمة من الخارج. 

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية، اكتمال بناء مستشفى مكون من 1500 غرفة، وذلك لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في محافظة هيبي الصينية. 

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن هذا المستشفى هو واحدة من 6 مستشفيات سيتم الانتهاء منهم جميعا الاسبوع المقبل، بإجمالي 6500 غرفة. 

فيما وضعت الصين مجموعة من خبراء منظمة الصحة في الحجر الصحي، وذلك عقب توجهم إلى مدينة ووهان الصينية لإجراء مزيدا من الأبحاث عن أصل فيروس كورونا. 
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