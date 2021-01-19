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لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن وحرق الدهون.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:38 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات البطن والأقدام ومن أجل التخلص من ترهلات البطن والدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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