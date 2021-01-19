سبوتنيك 5.. إسرائيل توافق على إدخال الشحنة الأولى من لقاح كورونا لـ فلسطين

ذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ممثلةً بوزارة الصحة وافقت، على إدخال الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك 5 الروسي، لمناطق الضفة الغربية.





وبحسب الموقع، فإن المصادقة تمت بعد أن تقدمت الحكومة الفلسطينية بطلب رسمي لإسرائيل من خلال مكتب منسق العمليات الحكومية.





ومن المتوقع أن تصل يوم الثلاثاء، الشحنة الأولى المكونة من 5 آلاف جرعة.





وكانت مصادر فلسطينية قالت إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قد توصل مع الجهات الروسية المختصة لاتفاق لجلب هذه اللقاحات.





وأعلنت وزير الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة عن تسجيل الوزارة، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، في إطار ترخيص الطوارئ.





وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.





وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".





وبذلك تكون فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، بوليفيا، صربيا والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.