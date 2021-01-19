ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سبوتنيك 5.. إسرائيل توافق على إدخال الشحنة الأولى من لقاح كورونا لـ فلسطين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:41 ص
إسرائيل توافق على
إسرائيل توافق على إدخال الشحنة الأولى من لقاح كورونا لفلسطين
Advertisements
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ممثلةً بوزارة الصحة وافقت، على إدخال الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك 5 الروسي، لمناطق الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن المصادقة تمت بعد أن تقدمت الحكومة الفلسطينية بطلب رسمي لإسرائيل من خلال مكتب منسق العمليات الحكومية.

ومن المتوقع أن تصل يوم الثلاثاء، الشحنة الأولى المكونة من 5 آلاف جرعة.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ قد توصل مع الجهات الروسية المختصة لاتفاق لجلب هذه اللقاحات.

وأعلنت وزير الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة عن تسجيل الوزارة، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، في إطار ترخيص الطوارئ.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

وبذلك تكون فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، بوليفيا، صربيا والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا وقفزة غير مسبوقة في حالات الوفاة

6 ملايين جرعة شهريا .. روسيا تزف بشرى حول لقاح كورونا

دولة جديدة تحصل على لقاح «سبوتنيك V» الروسي

وصوله قريبا.. فلسطين تعتمد اللقاح الروسي ضد كورونا

قريبا .. محمد جاد في حوار ساخن مع دياب اللوح لكشف مستجدات القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات.. دور الصدفة وغياب توفيق الدقن في نجومية صلاح منصور

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر

7 دعوات مستجابة بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج

تصل لـ 10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-1-2021

بعد نجاته من حادث.. شوبير يوجه رسالة لـ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء