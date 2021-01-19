4 سنوات بدون بيع.. حكاية مثيرة لـ 16 منزلا ريفيا في بريطانيا



في إحدى القرى الريفية بمقاطعة ويلز البريطانية، عرض 16 منزلًا للبيع منذ 4 سنوات دون شراء من أي شخص، وهو ما أثار تعجب ملاك هذه المنازل الذين خفضوا بدورهم من سعر بيعها.









بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، عرض ملاك الـ 16 منزلًا بيعها بسعر شقة واحدة مكونة من غرفتين فقط بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ قدر









ويتوقع خبراء البيع بالعاصمة بيع هذه المنازل في عام 2021 بسبب ما أحدثه فيروس كورونا المستجد من تطورات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في السنوات الماضية.









وطرح الملاك 16 منزلًا وكوخًا جنبًا إلى جنب مع عشرات الأفدنة من الأراضي الزراعية، ولكن لم يحدث أي عملية بيع منذ يونيو 2016 على الرغم من انخفاض السعر بمقدار 350 ألف جنيه إسترليني.









لدينا مؤخرًا الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في رؤية المنازل، وذلك على الرغم من جميع القواعد المتعلقة بـفروس كورونا المعمول بها في الوقت الحالي».

ويقول صاحب الوكالة العقارية لبيع المنازل، دافيد هاردي: «كان









وتابع المسئول عن بيع المنازل: «في الواقع، يمكن أن تكون قيود فيروس كورونا المستجد أمرًا جيدًا، لأنها تجعل الناس يطلبون أكبر قدر ممكن من المعلومات حول العقار قبل الالتزام بالنظر فيه، ومن ثم تكون طريقة جيدة بالنسبة لنا لقياس مدى جدية أي مشترين محتملين».











في أواخر عام 2019 ألقي اللوم في عدم البيع على انهيار صفقة بيع سابقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن سيتم البيع في 2021 ».

وأشار دافيد إلى أن كم الاستفسارات التي تلقاها في الأشهر القليلة الماضية تؤكد أن الأمر يدعو إلى التفائل بخصوص حركة بيع المنازل، لافتًا: «











