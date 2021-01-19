أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

جرفت الأمواج زجاجة مجمدة بداخلها رسالة عتيقة ، كتبها زوجان خلال رحلة إبحار منذ نحو 16 عامًا، حتى وصلت إلى أحد شواطئ النرويج لتعثر عليها بالصدفة سيدة في الـ24 من عمرها قبل أيام معدودة وتبدأ في محاولة التواصل مع كاتبيها رغم أنهما من دولة أخرى.





وتناولت تقارير وسائل إعلام في الآونة الأخيرة تفاصيل ما حدث، موضحة أن هذه السيدة "هيلين هونديد"، وهي من مدينة "مالوي" بمقاطعة "فيستلاند" الواقعة غرب النرويج، كانت تتجول في منطقة قريبة من محل إقامتها يوم السبت الماضي بحثًا عن مكان لوضع أرجوحتها وإشعال نار أثناء نزهتها وسط الطبيعة، وفي تلك الأثناء جذبت الزجاجة المجمدة والرسالة الموضوعة بداخلها انتباهها.









وتبين لها بعد قراءة الرسالة أنها تعود إلى تاريخ الـ7 من أغسطس لعام 2004، وكتبها الزوجان "سوزان" و"بيتر هنري"، وهما من جزر "شيتلاند" الأسكتلندية، وأوضحا فيها أنهما كانا في رحلة بحرية على متن يخت وأمضيا 10 أيام في الإبحار حول جزيرة "أونست" التي تعد ثالث أكبر جزيرة في أرخبيل جزر "شيتلاند"، وحث الزوجان أي شخص يعثر على رسالتهما على التواصل معهما.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "هيلين هونديد " حاولت التواصل مع الزوجين عبر البريد الإلكتروني المدون في رسالتهما، لكنها واجهت صعوبة في ذلك بسبب مشكلة ما في عنوان البريد الإلكتروني، لذا شاركت لقطة للرسالة التي عثرت عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتمت مشاركتها في وقت لاحق عبر صفحة مخصصة لمشاركة القصص واللقطات المصورة الخاصة بالرحلات البحرية في جزر "شيتلاند".









وتمكن العديد من متابعي هذه الصفحة من التعرف على الزوجين اللذين كتبا الرسالة، وبمساعدتهم استطاعت التواصل مع "بيتر هنري" في غضون ساعة واحدة، وأعرب الأخير عن دهشته لعثورها على الرسالة بعد مضي كل هذه السنوات، وتحدثت هذه السيدة أيضًا مع زوجته.



