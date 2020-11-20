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منوعات

بفضل تقنية حديثة.. اكتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15.. شاهد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:06 م
كتشاف رسالة خفية
كتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15
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هدير علاء
اكتشف مجموعة من الطلاب في معهد "روتشيستر" للتكنولوجيا بولاية "نيويورك" الأمريكية رسالة خفية على مخطوطة يعود تاريخها للقرن الخامس عشر الميلادي، وذلك باستخدام نظام للتصوير قاموا بتطويره في سنتهم الدراسية الأولى.

وورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المخطوطة كانت جزءًا من المجموعة الفنية الخاصة بالمعهد، لكن بعد استخدام الطلاب تقنية التصوير الفلوري المستحث بالأشعة فوق البنفسجية، توصلوا إلى وجود طبقات متعددة من الكتابة على المخطوطة، وتبين أن نصًا ما كان قد كُتب عليها لكن تم محيه لكتابة نص آخر غيره.


وأضاف التقرير أنه كان قد طُلب من الطلاب بناء نظام تصوير بالأشعة فوق البنفسجية متعدد الأطياف، كما طُلب أن يقرأ الجهاز أو الآلة التي يعدونها نصًا مخفيًا على وثائق أو مستندات؛ واستعار الطلاب العديد من المخطوطات من المجموعة الفنية، وعند وضع إحداها تحت الأشعة فوق البنفسجية ظهر نص باللغة الفرنسية تحت النص المرئي.

وأوضح تقرير "ديلي ميل" أن تصنيع المخطوطات كان مكلفًا في عصر كتابة تلك المخطوطة، لذا كان يتم في بعض الأحيان مسح ما كُتب على الأوراق من أجل إعادة استخدامها مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى الطلاب المشاركين في هذا المشروع، وتُدعى "زوي لالينا"، قولها إن هذا الاكتشاف مذهل خاصة وأن المخطوطة كانت ضمن مجموعة فنية في المكتبة الجامعية منذ حوالي عقد من الزمان دون ملاحظة النص الخفي الذي كان مكتوبًا عليها.


يذكر أن النص الممسوح غير مرئي للعين المجردة؛ وكان الطلاب قد قاموا بوضع المخطوطة تحت نظام التصوير بالأشعة فوق البنفسجية، والتقطوا الكتابة المخفية باستخدام كاميرا، ونقلوا النص بعد ذلك إلى جهاز كمبيوتر كي يتمكنوا من قراءته.

ومن المقرر أن يقوم مؤرخون بفحص هذه المخطوطة لتحديد ماهية النص ومعناه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار مجموعة الطلاب الذين اكتشفوا الرسالة الخفية على المخطوطة كي يشاركوا النتائج التي توصلوا إليها في المؤتمر الدولي لدراسات العصور الوسطى العام المقبل، كما يخططون لعرض المشروع في مهرجان الإبداع والابتكار الذي من المقرر أن يُعقد في معهد "روتشيستر" للتكنولوجيا عام 2021.
بفضل تقنية حديثة.. اكتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15.. شاهد
بفضل تقنية حديثة.. اكتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15.. شاهد
بفضل تقنية حديثة.. اكتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15.. شاهد
بفضل تقنية حديثة.. اكتشاف رسالة خفية على مخطوطة تعود للقرن الـ15.. شاهد
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