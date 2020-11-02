منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

عثر عامل بناء على رسالة مفاجئة مكتوبة بخط اليد ويعود تاريخها إلى عام 1941، وذلك أثناء قيامه بإجراء أعمال ترميم لسقف كنيسة توجد بمدينة "أنتويرب" في بلجيكا، وتضمنت هذه الرسالة نصيحة لجيل المستقبل الذي يعثر عليها.





وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه الكنيسة (كنيسة سانت جيمس) تخضع في الوقت الحالي لأعمال ترميم بهدف حماية هيكل المبنى التاريخي، وقد اكتشف أحد العمال أثناء أداء عمله في ترميم سقف الكنيسة علبة أعواد ثقاب موضوعة داخل زخرفة معلقة من السقف الشاهق.









وعثر العامل بداخل علبة أعواد الثقاب على رسالة كُتبت بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو لعام 1941.





وتسلط هذه الرسالة الضوء على الظروف السيئة التي عانى منها العمال السابقون، كما تضمنت أقوال حكيمة ونصائح موجهة لهولاء الذين سيعثرون على الرسالة في وقت لاحق؛ وهي تحمل توقيع أربعة أشخاص هم: "جون يانسن" و"جول جيسلينك" و"لويس شانترين" و"جول فان هيملدونك"، وقد أوضحوا أنهم عملوا على نفس السقف قبل 79 عامًا.





وذكر العمال في بداية الرسالة أنه في الوقت الذي يحتاج فيه سقف الكنيسة إلى أعمال ترميم ونقش فإنهم لن يكونوا موجودين على هذه الأرض؛ وتابعوا موضحين: "علينا أن نخبر الأجيال القادمة أننا لم نحظ بحياة سعيدة، لقد عاصرنا حربين.. واحدة في عام 1914 وأخرى في 1940".





وتحدثوا كذلك عن ظروف العمل السيئة، حيث يحصلون على مبالغ لا تُذكر مقابل جهد شاق، إلى جانب أنهم كانوا يتضورون جوعًا تقريبًا.









ووجهوا نصيحة للأجيال القادمة: "نريد أن ننصح الأجيال القادمة بأنه عند اندلاع حرب أخرى احرصوا على الحصول على كمية كافية من الطعام كالأرز والقهوة والدقيق والتبغ والحبوب والتبغ لإبقائكم على قيد الحياة"؛ وتابعوا: "استمتعوا بالحياة إلى أقصى حد.. وللمتزوجين: اعتنوا ببيوتكم".



