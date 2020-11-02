بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور

من منا لم يحلم بمصباح «علاء الدين السحري» لاستخدامه في تحقيق جميع أمنياته ورغباته كلما حك المصباح بيده، فرغم أن أول أمنية قد تخطر في بال الكثيرين لطلبها من الجني هي الحصول على ملايين الأموال.

إلا أن طبيبًا هنديًا قرر دفع 7 ملايين روبية من أجل شراء المصباح فقط واستحضار جني مزيف، في عملية احتيال كبيرة أوقفتها الشرطة الهندية.

ألقت الشرطة القبض على اثنين من المحتالين زعم أنهم خدعوا طبيبًا لشراء مصباح علاء الدين مقابل 7 مليون روبية، ووصل بهم الأمر إلى أن استحضروا جنيًا مزيفًا.

تقدم الطبيب «لايك خان» إلى الشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش الشمالية ببلاغ بعدما أدرك أن المصباح لا يتمتع بأي قوى سحرية.

وقال ضابط كبير «أميت راي»: "الغشاشون عقدوا صفقة مقابل أكثر من ذلك بكثير لكن الطبيب لم يدفع سوى نحو 7 ملايين روبية".