ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:40 م
استغلت ثقتهما.. محتالة
استغلت ثقتهما.. محتالة تستولى على ثروة والديها بالكامل
Advertisements
هدير علاء
عوقبت سيدة بريطانية في السادسة والثلاثين من عمرها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام إثر قيامها بسرقة مدخرات والديها بالكامل، والتي تتجاوز قيمتها 130 ألف جنيه إسترليني، لكن على الرغم من ذلك فقد قرر والداها مسامحتها وأكدا أنها تغيرت وأصبحت "شخصًا مختلفًا".

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة "ميليسا فوردهام"، وهي من مقاطعة "إسكس" شرق إنجلترا، استنفذت بطاقات الائتمان الخاصة بوالديها حتى وصلت إلى الحد الأقصى، كما سحبت كافة أرصدتهما البنكية، وذلك خلال سفرهما في رحلة سياحية.


وأضاف التقرير أنه قد صدر ضدها حكم بالسجن بعد اعترافها بارتكاب جرائم احتيال وسرقة واستيلاء على ممتلكات بالخداع، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2017.

وقال والداها "تيرينس فوردهام"، البالغ من العمر 83 عامًا، و"إليزابيث"، 73 عامًا، في تصريحات لصحيفة محلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنهما قد سامحا ابنتهما على ما فعلته ورغم أنها تركتهما يعيشان في "بؤس"؛ وأكدا أنهما لاحظا تغييرًا في شخصيتها بعد قضاء عقوبتها بالسجن، كما شدد الأب في تصريحاته على أن ابنته أصبحت "شخصًا مختلفًا تمامًا" عما كانت عليه في السابق.

واستطرد أنه وزوجته كانا قد رتبا لقاءًا مع ابنتهما في السجن الذي تقضي به عقوبتها، وكان من المفترض أن يستمر هذا اللقاء لمدة ساعة، لكنه دام لمدة ساعتين ونصف.

وأشار الأب في الوقت ذاته إلى أن بقية أفراد العائلة، على عكسه وزوجته، غير قادرين على مسامحة "ميليسا" بعد أن خانت ثقة الجميع، وأولهم والديها اللذين وثقا بها لتكون مسئولة عن شئونهما المالية بعد سفرهما في رحلة قبل سنوات، لكنها بددت أموالهما.

وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن "ميليسا فوردهام" سرقت على الأقل 130 ألف جنيه إسترليني من والديها على مدار أربع سنوات، بعد أن قررا السفر في أنحاء أوربا في أعقاب تقاعدهما.


ولفت التقرير إلى أن العائلة لم تكتشف ما فعلته سوى بعد أن حاول والداها سحب مبلغ مالي من أحد الحسابات البنكية الخاصة بهما أثناء تواجدهما في إسبانيا في الوقت الذي قامت فيها ابنتهما الأخرى "جيل" بزيارتهما هناك؛ وفي أعقاب ذلك، تواصلت "جيل" مع البنوك وعلمت تفاصيل عملية الاحتيال التي قامت بها "ميليسا".

من جانبها، قالت "ميليسا" في تصريحات لصحيفة بريطانية مؤخرًا إنها ممتنة لوالديها كونهما تمكنا من مسامحتها.

يذكر أن الزوجين "إليزابيث" و"تيرينس فوردهام" كانا قد قاما ببيع منزلهما عقب تقاعدهما مقابل مبلغ قدره 225 ألف جنيه إسترليني، واشتريا منزلًا متنقلًا بجزء من المبلغ للسفر به في جولة في أنحاء أوربا.
استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت
استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت
استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب ابنته| زوج يكتشف خيانة شريكة حياته "بعد 14 سنة جواز"

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

تركت وراءها 7 أطفال.. أم تتخلص من حياتها يوم عيد ميلاد ابنتها.. تفاصيل

أب يبيع طفله حديث الولادة عبر الإنترنت.. ويلقي اللوم على جائحة كورونا

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة

إسرائيل تعلن اختفاء حسن نصرالله في ظروف غامضة.. تغريدة مثيرة لـ ضاحي خلفان

قرى ديرمواس تتشح بالسواد حزنا على مصرع وإصابة ١٧ شخصا

11 متهما.. جريمة اغتصاب جماعي ضد فتاة قاصر تهز إحدى دول الشرق الأوسط.. تفاصيل

من الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا.. المواعيد الجديدة لفتح المطاعم والكافيهات

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالة ابنة نوال الزغبي

بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة