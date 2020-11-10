بعد قرن.. رسالة غامضة من جُندي تظهر على سطح الأرض

بعد أكثر من قرن من إرساله من قبل جندي ألماني، تم العثور على رسالة تم إرسالها عبر الحمام الزاجل بالصدفة، عندما قام زوجان بنزهة في منطقة الألزاس الفرنسية الشرقية ، وجدوا كبسولة صغيرة من الألومنيوم في أحد الحقول.





وفي الداخل كانت الرسالة ، مكتوبة بألمانية بالكاد مقروءة، وقد كتبت على نوع من ورق البحث عن المفقودين، وعلى ما يبدو أن الرسالة تحمل تاريخ 1910 أو 1916، بحسب ما نشرت "بي بي سي "البريطانية.





كما قال "دومينيك جاردي" أمين متحف Linge بالقرب من مكان الاكتشاف: يعتقد أن عام 1910 هو الأرجح ، ووصف الاكتشاف بأنه نادر للغاية، وقال إنه من المحتمل أن تكون الكبسولة قد وصلت إلى سطح التربة بمرور الوقت مثل العديد من البقايا العسكرية من الحرب العالمية الأولى.





وكان الجندي متمركزًا في "إنجرسهايم" التي كانت آنذاك جزءًا من ألمانيا ولكن الآن هي تابعة لـ فرنسا، ويحتفل المتحف في أورب بذكرى معركة قمة تل Le Linge في جبال فوج في عام 1915 - وهي واحدة من أكثر المواجهات دموية في حرب 1914-1918.



