غيرة من شعبيتها.. محاولات تشارلز لإظهار الأميرة ديانا تافهة في كتاب ملكي جديد

كشف كتاب ملكي جديد المزيد من الأسرار عن العلاقة المتوترة بين ولي العهد البريطاني الامير تشارلز، وزوجته الأولى الأميرة ديانا، ومحاولاته لإظهارها ساذجة أو تافهة أمام الجمهور ومحبيها في المملكة المتحدة وحول العالم باستمرار وربما كان هذا سببا ضمن خلافاتهما المستمرة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم تشارلز وسيلة لمحاولة كره الجمهور لها في بداية زواجهما، وهي استغلال حماسها وحبها للأزياء لجعلها تبدو تافهة وإظهار ذلك بانها ملكة لا تهتم إلا بالملابس والموضة ولا تناقش القضايا الهامة او غيرها مما يشغل الشعب، وفقا لكتاب إليزابيث هولمز الجديد الذي يتناول تفاصيل أكثر عن أناقة أفراد العائلة المالكة.
وكان الاهتمام الذي لقته الأميرة ديانا من الجمهور عند زواجها منه مفاجئا لكل من في القصر الملكي، حتى تحولت شعبيتها إلى مصدر استياء لتشارلز والعائلة المالكة ومن بينهم الملكة إليزابيث، وقالت مؤلفة الكتاب إليزابيث هولمز : "بالنسبة لتشارلز، يمكن تسجيل أن الموضة واحدة من الأشياء التي سعى لاستخدامها ضد ديانا لوصفها بأنها تافهة ولا تهتم إلا بالملابس".
وكانت قد تزوجت ديانا وهي في الـ 20 من عمرها، وكان تشارلز يبلغ حينها 32 عاما، ولكن منذ زواجهما كانت العلاقة مشحونة بالخلافات والتوتر، والتي استمرت رغم إنجاب طفليهما ويليام 38 عاما، وهاري 36 عاما، حتى انفصلا في أغسطس عام 1996، وتوفيت ديانا بعد الانفصال بأشهر قليلة في حادث مؤلم في باريس.
أما عن مؤلفة الكتاب إليزابيث هولمز، كانت قد أمضت أكثر من 10 سنوات كصحفية في مجال الأعمال والموضة في صحيفة وول ستريت جورنال، ووثقت كتابها التي تناقش فيه الموضة الملكية، وكانت قد قابلت العديد من خبراء الأزياء والمصممين بعضهم عمل داخل الأسرة المالك.
ولم يتم تحديد موعد إصدار الكتاب حتى الآن، منضما إلى سلسلة الكتب السابقة عن الحياة في العائلة المالكة ويناقش الكتاب أيضا المزيد من التفاصيل الخاصة بالعلاقة بين الملابس وأفراد العائلة الملكة وهم الملك فيليب، وزوجته الملكة إليزابيث، والامير تشارلز وأشقائه وزوجتيه ديانا وكاميلا والأحفاد ويليام وهاري وابنائهما.
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