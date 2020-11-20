غيرة من شعبيتها.. محاولات تشارلز لإظهار الأميرة ديانا تافهة في كتاب ملكي جديد

كشف كتاب ملكي جديد المزيد من الأسرار عن العلاقة المتوترة بين ولي العهد البريطاني الامير تشارلز، وزوجته الأولى الأميرة ديانا، ومحاولاته لإظهارها ساذجة أو تافهة أمام الجمهور ومحبيها في المملكة المتحدة وحول العالم باستمرار وربما كان هذا سببا ضمن خلافاتهما المستمرة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم تشارلز وسيلة لمحاولة كره الجمهور لها في بداية زواجهما، وهي استغلال حماسها وحبها للأزياء لجعلها تبدو تافهة وإظهار ذلك بانها ملكة لا تهتم إلا بالملابس والموضة ولا تناقش القضايا الهامة او غيرها مما يشغل الشعب، وفقا لكتاب إليزابيث هولمز الجديد الذي يتناول تفاصيل أكثر عن أناقة أفراد العائلة المالكة.





وكان الاهتمام الذي لقته الأميرة ديانا من الجمهور عند زواجها منه مفاجئا لكل من في القصر الملكي، حتى تحولت شعبيتها إلى مصدر استياء لتشارلز والعائلة المالكة ومن بينهم الملكة إليزابيث، وقالت مؤلفة الكتاب إليزابيث هولمز : "بالنسبة لتشارلز، يمكن تسجيل أن الموضة واحدة من الأشياء التي سعى لاستخدامها ضد ديانا لوصفها بأنها تافهة ولا تهتم إلا بالملابس".





وكانت قد تزوجت ديانا وهي في الـ 20 من عمرها، وكان تشارلز يبلغ حينها 32 عاما، ولكن منذ زواجهما كانت العلاقة مشحونة بالخلافات والتوتر، والتي استمرت رغم إنجاب طفليهما ويليام 38 عاما، وهاري 36 عاما، حتى انفصلا في أغسطس عام 1996، وتوفيت ديانا بعد الانفصال بأشهر قليلة في حادث مؤلم في باريس.



