أصيبت بكسر في ذراعها.. كاميرا مراقبة توثق اعتداءً عنيفًا على مسنة لسرقتها

تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض امرأة مسنة في الـ89 من عمرها لاعتداء عنيف على يد سارقة في الـ31 من عمرها، والتي أطاحت بالضحية أرضًا ثم لاذت بالفرار بعد استيلائها على حقيبتها وأغراضها الشخصية.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السارقة "كيرستي موكسون" ضربت الضحية على الجزء الخلفي من رأسها في اعتداء مستهدف ، وبعد أن أطاحت بها أرضًا انتزعت حقيبتها عنوة وفرت تاركة إياه ملقاة على جانب طريق بمدينة "روثيرهام" في مقاطعة "ساوث يوركشير" بإنجلترا في وضح النهار.









وأضاف التقرير أن الاعتداء على المسنة وقع أثناء انتظارها حافلة على جانب الطريق في الـ17 من نوفمبر العام الماضي وأسفر عن ارتطام رأسها بالأرض وإصابتها بكسر في ذراعها، واستغرقت فترة طويلة حتى تعافت من آثاره، وقد تداولت وسائل إعلام مقطع الفيديو الخاص به خلال الأيام الماضية، والذي التقطته كاميرا مراقبة كانت مثبتة على الجانب الآخر من الطريق وظهر فيه وجه السارقة أثناء فرارها.





وتضمنت قائمة المسروقات التي استولت عليها "كيرستي موكسون" مبلغًا نقديًا بقيمة 300 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى البطاقات البنكية الخاصة بالضحية، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية السارقة والقبض عليها في غضون ساعات، ووُجهت إليها تهمة السرقة في اليوم التالي؛ وصدر حكم ضدها نهاية الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عامين ونصف.







