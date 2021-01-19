عَطَسَ في وجهه.. مصاب بـ كورونا يستخدم السعال في مشاجرة مع سائق

أظهر فيروس كورونا المستجد منذ ظهر العام الماضي، العديد من المواقف الغريبة والعدوانية، مثلما فعل راكب دراجة مصاب بـ"كوفيد-19" بالشارع، حيث كان يسعل ويبصق على سائق خلال مواجهة ساخنة على الطريق في هجوم غير مبرر.





وقال السائق، إن قائد الدراجة بدأ يتصرف بعدوانية بعد أن طلب منه التوقف على جانب طريق في منطقة "كوزورث في دونكاستر" بمدينة "يوركشاير"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ويصور السائق مقطع فيديو لسائق الدراجة وهو يهدده بالقول مرارًا "أنا مصاب بفيروس كورونا " بينما كان يقترب إلى جوار نافذة السائق، بينما يرد السائق الخائف: "ابتعد عن وجهي إذن!" فيما قام المصاب بكورونا بالسعال والبصق عليه.





في حديثه أوضح السائق: " خرجت لقيادة السيارة واضطررت إلى التوقف بسبب شعوري بالمرض..ثم سأل الشخص الذي كان على الدراجة ما إذا كان بإمكاني أن أتوقف على الطريق ففعلت ، ثم بدأوا في التصرف بعدوانية شديدة".





ويكمل طلبت منه الابتعاد عني والتراجع ، لكنه قال بأنه مصاب بفيروس كورونا وسعل في وجهي ثم بصق عليّ.



