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تعليم

التجديد لرؤساء أقسام في كليلة حاسبات عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة  هويدا عبد الفتاح صابر شديد رئيسًا لمجلس قسم الحاسبات العلمية بكلية الحاسبات و المعلومات. 


كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتور إيمان محمد شعبان حسن رئيسًا للمجلس قسم نظم الحاسبات بكلية الحاسبات و المعلومات

وفي سياق اخر تنظم جامعة عين شمس احتفالية لتكريم  أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعه والدكتور  محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير .


ويشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس،  وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة). 
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