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رياضة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 19 -1- 2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:23 ص
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
تشهد مختلف ملاعب العالم اليوم الثلاثاء، 19 يناير 2021، إقامة عدد من المباريات أبرزها مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي..

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:


الدوري المصري 

الزمالك × الجونة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

وست هام × وست بروميتش ألبيون  | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 2

ليستر سيتي × تشيلسي  | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني

قاديش  × ليفانتي  | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 3
بلد الوليد × إلتشي  | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 4
ديبورتي ألافيس × إشبيلية  | 10:30 مساءً | بي إن سبورتس 3


أبرز مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند - | 09:30 مساءً | بي إن سبورتس 5

الدوري السعودي

الرائد  × الاتفاق  | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 2

العين × الاتحاد  | 03:00 مساءً | الرياضية السعودية 1

القادسية × الفتح 04:50  مساءً | الرياضية السعودية 4

الشباب × الفيصلي  05:10 مساءً | الرياضية السعودية 3

الأهلي × أبها | 07:10 مساءً | الرياضية السعودية 1
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