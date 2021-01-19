أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.









سجل الدينار الكويتي

للشراء 48.8132 جنيه

والبيع 51.8885 جنيه









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سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏

للشراء 4.1024 جنيه

البيع 4.194 جنيه









‏ ‏سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي

للشراء 4.2329 جنيه

والبيع 4.2826 جنيه









سجل الدينار البحريني

للشراء 40.3876 جنيه

والبيع 41.7241 جنيه









‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏

للشراء 39.6701 جنيه

والبيع 40.8582 جنيه









سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏

للشراء 4.0597 جنيه

والبيع 4.3191 جنيه









سجل ال‏دينار‏ ‏الأردنى‏

للشراء 21.7385 جنيه