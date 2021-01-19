ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:00 م
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


سجل الدينار الكويتي
للشراء 48.8132 جنيه
والبيع 51.8885 جنيه


اقرأ أيضا:


سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏
للشراء 4.1024 جنيه
البيع 4.194 جنيه


‏ ‏سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي
للشراء 4.2329 جنيه
والبيع 4.2826 جنيه


سجل الدينار البحريني
للشراء 40.3876 جنيه
والبيع 41.7241 جنيه


‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏
للشراء 39.6701 جنيه
والبيع 40.8582 جنيه


سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏
للشراء 4.0597 جنيه
والبيع 4.3191 جنيه


سجل ال‏دينار‏ ‏الأردنى‏
للشراء 21.7385 جنيه
والبيع 22.1893 جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء 15/12/2020

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الاثنين 21-12-2020

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

أسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

أسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات الثلاثاء

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1-2021

ترشيحاتنا

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

العلماء يكشفون سرا جديدا عن وحش بحيرة لوخ نيس ..شاهد التفاصيل

فى متناول الجميع.. اعرف سعر السيارة الكهربائية قبل طرحها بالأسواق..فيديو

قطر تعرض الوساطة لعقد مباحثات بين دول الخليج وإيران

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور