أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 19-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
سجل الدينار الكويتي
للشراء 48.8132 جنيه
والبيع 51.8885 جنيه
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سجل الريال السعودى
للشراء 4.1024 جنيه
البيع 4.194 جنيه
سجل الدرهم الإماراتي
للشراء 4.2329 جنيه
والبيع 4.2826 جنيه
سجل الدينار البحريني
للشراء 40.3876 جنيه
والبيع 41.7241 جنيه
سجل الريال العمانى
للشراء 39.6701 جنيه
والبيع 40.8582 جنيه
سجل الريال القطرى
للشراء 4.0597 جنيه
والبيع 4.3191 جنيه
سجل الدينار الأردنى
للشراء 21.7385 جنيه
والبيع 22.1893 جنيه