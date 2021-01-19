الوزراء يكشف حقيقة طرح أراضٍ من مستثمرين للمواطنين بالمليون ونصف فدان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.









وأكد مركز المعلومات أنه لا صحة لما يتداول حول طرح الشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان مساحات أراضي للمواطنين.









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء فى مشروع "المليون ونصف المليون فدان" أحد المشروعات القومية العملاقة التى تولي الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي له أهمية خاصة، هذا المشروع هو أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة، ويشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة.







