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أخبار البلد

في اجتماع مع مدبولي.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تثني على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:31 م
رئيس الوزراء ورئيسة
رئيس الوزراء ورئيسة البنك الأوروبي
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وخالد حمزة، نائب مدير البنك فى مصر، وعدد من مسئولى البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولى.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توليها المنصب، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار الزخم المتنامي فى علاقة مصر مع البنك، لا سيما خلال خطة عمل البنك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٥.


وأشاد بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرا، وأوضح مدبولى أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيًا، لا سيما وأن البيئة هى إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية.


كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر لتوجه البنك نحو استكشاف الفرص فى أفريقيا، مؤكدًا وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر والبنك فى هذا المجال، فى ضوء الخبرات الواسعة التى تمتلكها الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات كبيرة فى عدة دول بالقارة.


وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعربت عن تقديرهم البالغ للتعاون مع مصر، مشيرة إلى أن مصر تعد دولة محورية فيما يخص مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وهو ما يفسر التزايد المضطرد فى محفظة تمويل البنك للمشروعات فى مصر والتى وصلت إلى نحو مليار يورو.


وأشادت رئيسة البنك بالتعاون القائم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومتابعة الوزيرة الحثيثة لكل الملفات محل التعاون، وهو ما أسهم فى سرعة إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيسة البنك أثنت على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع رؤية البنك الأوروبي، حيث يستهدف البنك الوصول بنسبة المشروعات الخضراء المنفذة إلى ٢٥٪؜ من إجمالى المشروعات التى ينفذها بحلول عام ٢٠٢٥. 


كذلك أبدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترحيبًا بالتعاون مع الشركات المصرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية، وتمويل المشروعات فى أفريقيا.


من جانبها، أعربت وزيرة التعاون الدولى عن شكرها لمجموعات العمل من الجانبين، على المجهود الكبير الذى يبذلونه فى متابعة تنفيذ مشروعات محفظة البنك التمويلية فى مصر، مشيدة باستمرار تصدر مصر للمرتبة الأولى بين دول عمليات البنك للعام الثالث على التوالى، وحصول مصر على عدة جوائز دولية فى مشروعات وبرامج منفذة بالتعاون مع البنك.
في اجتماع مع مدبولي.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تثني على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر
في اجتماع مع مدبولي.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تثني على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر
في اجتماع مع مدبولي.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تثني على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر
في اجتماع مع مدبولي.. رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تثني على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر
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