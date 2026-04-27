خبير يوضح الفرق بين الخلاف والاختلاف وأهمية احترام ثقافة الآخرين

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن هناك فارقًا بين الخلاف والاختلاف، موضحًا أن الخلاف يُعد ثقافة، وأنه قد يكون بين اثنين محبين لبعضهما، وأن ذلك يكون بسبب أن كل شخص لديه ثقافة مختلفة.

وأضاف خبير التنمية البشرية، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الاختلاف من الممكن التعايش معه، لكن الخلاف يحتاج إلى توضيح.

وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يحترم ثقافة الآخرين، موضحًا أنه كان يتعرض لموقف محرج عندما كان يُسلّم على إحدى السيدات فتمتنع عن السلام، وأن ذلك بسبب ثقافتها، ولكنه بعد ذلك أصبح يسأل السيدة قبل مد يده: «حضرتك بتسلمي؟».

ولفت إلى أن الشخص يجب أن تكون لديه ثقافة التعامل مع الموقف، وليس التعامل مع الشخص، وأن الاختلاف في العمل يجب أن يكون في حدود العمل، لأن العمل ليس علاقة نسب.