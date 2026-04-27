الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية

البهى عمرو

أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يواصل دوره كأحد أعرق المهرجانات الفنية في مصر والعالم العربي، مشددًا على أن رسالته لا تقتصر على عرض الأفلام فقط، بل تمتد لدعم القيم الإنسانية والفن الهادف على مدار العام.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": “الافتتاح بيبقى فيه تكريمات ليها أسماء ريادة سينمائية، بنختار 4 أو 5 نجوم ليهم تاريخ طويل في السينما والمسرح والتلفزيون، زي الفنانة سماح أنور، الفنان خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، والفنانة صابرين، إلى جانب جوائز خاصة زي جائزة المركز وجائزة الأب يوسف مظلوم وجوائز الإبداع السينمائي".

وأضاف: "إحنا دايمًا بنشجع الدراما لأنها بتدخل كل البيوت، وكرمنا نجوم مميزين زي أمينة خليل عن مسلسل ‘لام شمسية’، وريهام عبد الغفور عن ‘ظلم المصطبة’، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وكمان بنقدم جائزة تشجيعية للشباب".

وأوضح: "بنختار الأفلام اللي اتعرضت تجاريًا من 1 يناير لـ31 ديسمبر وفق معايير أخلاقية وإنسانية وفنية، وممكن نستبعد أفلام فيها إسفاف أو عنف أو إساءة، لأننا جهة دينية بنشجع الفن الهادف".

بسمة بوسيل
