الأب بطرس دانيال يزور الفنان ضياء الميرغني ويهديه لوحة بأسماء الله الحُسنى

حرص الانبا بطرس دانيال، علي زيارة الفنان ضياء الميرغني، بعد تعافيه من أزمته الصحية، واهداه لوحه عليها اسماء الله الحسني.

وأعلن نجل الفنان ضياء الميرغني عن خروج والده من المستشفي، بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

وقال نجل الميرغني: النهاردة يوم جميل.. الحمد لله والدي العزيز بخير ورجع البيت بالسلامة بعد ما كان في 3 مستشفيات لمدة 10 أيام.. كانت وعكة صحية صعبة لكنه قام منها على خير بفضل الله ثم بفضل الرعاية الصحية الجيدة في المستشفى الثانية.. والرعاية الصحية الممتازة في المستشفى الثالثة".

وتابع: شكرًا لكل أصحابي اللي سألوا واطمنوا.. شكرًا لنقابة المهن التمثيلية وخاصة دكتور أشرف زكي على الاهتمام والمتابعة والمساعدة.. شكرًا لكل القائمين على المستشفيين المذكورين على تقديم الرعاية اللازمة".