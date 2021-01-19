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محافظات

كفر البطيخ تحذر المواطنين المتقدمين للتصالح من استكمال أي أعمال بناء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، ـ في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، من استكمال أية أعمال بناء وإلا سوف عرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار البيان، إلى انه أي مواطن يرغب فى إجراء تعلية أو بناء سور أو القيام بتعديلات على العقار لابد من الحصول على ترخيص قبل الشروع في أي عمل.

وأوضح البيان ،انه حاليا لا يتم إصدار تراخيص إلا بموجب اشتراطات البناء الجديدة، داعيا المواطنين إلى تفادي الوقوع تحت طائلة القانون وعدم القيام بأي تعديلات على المباني دون الرجوع للجهة المختصة.

ونوه البيان إلى أن أي مواطن يخالف تلك التعليمات الخاصة بالتصالح بمخالفات البيان سيعرض نفسة للمسألة القانونية ويتم احالتة الامر للنيابةأ العامة.

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