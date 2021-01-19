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محافظات

أمطار غزيرة بدمياط.. واستمرار غلق بوغاز عزبة البرج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تعرضت محافظة دمياط ،لموجة من الأمطار الغزيرة صاحبها برودة شديدة، مما أدى الى غرق بعض الشوارع وتأثرت حركة المارة بالشوارع.

من جانبها أعلنت جمعية الصياديين بعزبة البرج بمحافظة دمياط ، استمرار غلق بوغاز عزبة البرج بسبب سوء حالة الطقس التى تشهدها محافظة دمياط على كافة أنحاء المحافظة .

وأدت النوة التى تشهدها المحافظة لتوقف حركة الصيد فى بوغاز عزبة البرج ، جراء نشاط حركة الرياح والتي وصلت الى شدتها ، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط.

وأكد حسام خليل وفدى رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، استمرار غلق بوغاز عزبة البرج ومنع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد لحين تحسن الاحوال الجوية خوفا على أرواح الصيادين وتعرضهم للغرق نتيجة لشدة الرياح،مشيرا إلى أن نوة الفيضة التى تشهدها البلاد يصعب معها الخروج لرحلات الصيد خاصة المراكب الصغيرة وذلك حفاظا على ارواح الصيد وتجنبا لتعرضهم للغرق.

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