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محافظات

473 محضرا وفض 14 سوقا للوقاية من كورونا في دمياط

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:49 م
473 محضرا وفض 14
473 محضرا وفض 14 سوقا للوقاية من كورونا في دمياط
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زينب الزغبي
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

ووصل إجمالى عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقري محافظة دمياط تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد 473 محضرا عدم ارتداء الكمامة وكذلك فض 14 سوقا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بدمياط.

وعلى صعيد آخر، أسفرت حملات مجالس مدن محافظة دمياط لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن غلق وتشميع 27 مركزا دروس خصوصية وفض عدد 3 أفراح وعزاء.

تم تحرير 473 محضرا عدم ارتداء الكمامة بواقع 457 محضرا ضد أفراد و 15 ضد منشآت وبلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 452 بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه.

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