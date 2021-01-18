473 محضرا وفض 14 سوقا للوقاية من كورونا في دمياط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





ووصل إجمالى عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقري محافظة دمياط تفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشان الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد 473 محضرا عدم ارتداء الكمامة وكذلك فض 14 سوقا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بدمياط.



