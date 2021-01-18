فض سوق وتشميع 3 مقاهي و12 محضرا للوقاية من كورونا في دمياط

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والاحترازية فضلًا عن تقديم الشيشة لرواد المقهى، كما تم فض إحدى الأسواق بجوار مسجد المعينى بمدينة دمياط.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة، اليوم، لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والأنشطة المختلفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة عدم ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى والمحال العامة.





وتم تحرير محاضر فورية بالتصالح بتوقيع غرامات فورية 50 جنيها بقيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة حيث بلغ إجمالي المتحصلات 600 جنيه.





وتم التحفظ على المضبوطات التي تم مصادرتها من الشيشة والكراسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار التنبيه مشددا بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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