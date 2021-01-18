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محافظات

الدمايطة ممنوعون من الصيد بسبب النوات الشتوية.. ويعانون من ارتفاع أسعار الأسماك

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:02 ص
سوق السمك في دمياط
سوق السمك في دمياط
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زينب الزغبي
على الرغم من أن محافظة دمياط بها مدينة عزبة "البرج" بلد الصيد والصيادين، والتي بها اكبر اسطول للصيد الا ان ارتفاع أسعار الأسماك يجعل الدمايطة يعزفون عن شراء الأسماك نظرا لارتفاع سعرها ،فهناك معاناة سنوية يعانيها صيادو عزبة البرج بمحافظة دمياط ،مع بداية النوات الشتوية، حيث يتم منع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد حفاظا على أرواحهم نتيجة لارتفاع الأمواج وتقلب الأحوال الجوية.

ارتبط ارتفاع أسعار الاسماك مع فصل الشتاء خاصة وقت النوات الشتوية نتيجة لقة المعروض من الا سماك ولهذا نجد انه ومع بدايه قصل الشتاء كل عام يرتفع سعر الاسماك نتيجة لقلة المعروض ويكون الحل بالنسبة للبعض هو الذهاب للشراء من حلقة السمك بعزبة البرج المعروف عن حلقة السمك انها تقام يوميا لاصحاب مطاعم الاسماك ومحال بيع الاسماك بمختلف انحاء المحافظة الا انه لجودة الاسماك المعروضة بها وانخفاض سعرها عن المعروض بالاسواق فاسعار الاسماك بمختلف انواعها ترتفع خلال فصل الشتاء  فسعر كيلو"الشبار الأخضر"  50 جنيها، وبلغ متوس سعركيلو"البوري" 60 جنيها، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط. وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيها، و120 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و220 جنيهًا للجمبري الكبير

يقول رائد جاد ،صاحب محل اسماك ،ان ارتفاع اسعار الاسماك يتحكم فيه كبار تجار الاسماك بعزبة البرج وسوق السمك بشطا فهم من يحددون الاسعار واصحاب المحال المنتشرة بمدن وقري المحافظة يحصلون على هامش ربح من بيع الاسماك خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة لقلة المعروض من الاسماك.

وأضاف، ان اغلب محال بيع الاسماك لم تكتفي بيبع الاسماك فحسب ولكن لجأت الى تطوير المهنة باضافة تنظيف وتجهيز الاسماك من اجل الحصول على هامش ربح اضافي من عملية تجهيز الاسماك وتنظيفها وتوفير وقت لربات البيوت وايضا الحصول على باب رزق جديد بجانب بيع الاسماك.

وتشير بسمة جمال ، انه اعتاد الدمايطة ان السمك سعرة بيزيد وقت النوات الشتوية نتيجة لان الصيادين بيرفضوا الخروج لرحلات الصيد خوفا على ارواحهم ، وتابعت ان الكثير من ربات البيوت بيلجأن الى شراء فوارغ البورى من الاسواق فسعرها لايتعدى 25 جنية للكيلو الواحد وتقوم بتصنيعها باكثر من طريقة.

وأوضحت انها تفضل شراء السمك من الاسواق وحلقة السمك بيكون سعر السمك ارخص من محال بيع الاسماك لانك بتشترية من تجار الاسماك مباشرة فالسعر بيكون ارخص بكثير وايضا جودتة افضل.

يؤكد الريس حسام خليل ،أشهر تجار الاسماك بدمياط  ورئيس جمعية الصيادين ،ان السبب وراء ارتفاع اسعار الاسماك والاقبال علي حلقه السمك  ناتج عن توقف الصيد خلال فصل الشتاء لفترات طويله بسبب النوات الشتوية  ومنع المراكب من الخروج لرحلات الصيد خوفا عليها من الغرق خلال النوة

وأشار الى أن حلقة السمك بعزبة البرج تبدأ  في الخامسة فجرا من كل صباح وتنتهى مع شروق الشمس لعرض التجار ما معهم من أسماك وعرض بضائعهم ولاتستمر اكثر من ساعتين ففي السابعه صباحا تنتهى الحلقة يتوافد عليها المواطنين ممن يفضلون شراء الاسماك طازجة من المراكب للحلقة للمواطن مباشرة والشراء يكون بسعر الجملة اى اقل من الاسماك التى تباع بسوق السمك ، كما يتوافد عليها أصحاب محال الاسماك بمختلف أنحاء المحافظة لشراء كميات كبيرة من الاسماك بسعر الجملة أيضا لبيعها في محالهم التجارية بفارق سعر للربح المادى
وأضاف ان تجار العزبة الكبار لايتعدوا العشرة تجار يقوموا بتوزيع الاسماك على تجار سوق الجملة لاسماك بشطا وتجار سوق القنطرة بمدينة دمياط وبدورهم يقوموا ببيعه لاصحاب محال الاسماك والبائعين السريحة اى المتجولين بالشوارع وبالاسواق فمن الطبيعى ان تجار الكبار يبعوا السمك بسعر ويصل لتجار الاسواق بفارق سعر ويصل للبائعين السريحة بسعر الى ان يصل للمواطن بسعر اخر وبالتالى ازيد .


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