الدمايطة ممنوعون من الصيد بسبب النوات الشتوية.. ويعانون من ارتفاع أسعار الأسماك

على الرغم من أن محافظة دمياط بها مدينة عزبة "البرج" بلد الصيد والصيادين، والتي بها اكبر اسطول للصيد الا ان ارتفاع أسعار الأسماك يجعل الدمايطة يعزفون عن شراء الأسماك نظرا لارتفاع سعرها ،فهناك معاناة سنوية يعانيها صيادو عزبة البرج بمحافظة دمياط ،مع بداية النوات الشتوية، حيث يتم منع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد حفاظا على أرواحهم نتيجة لارتفاع الأمواج وتقلب الأحوال الجوية.





ارتبط ارتفاع أسعار الاسماك مع فصل الشتاء خاصة وقت النوات الشتوية نتيجة لقة المعروض من الا سماك ولهذا نجد انه ومع بدايه قصل الشتاء كل عام يرتفع سعر الاسماك نتيجة لقلة المعروض ويكون الحل بالنسبة للبعض هو الذهاب للشراء من حلقة السمك بعزبة البرج المعروف عن حلقة السمك انها تقام يوميا لاصحاب مطاعم الاسماك ومحال بيع الاسماك بمختلف انحاء المحافظة الا انه لجودة الاسماك المعروضة بها وانخفاض سعرها عن المعروض بالاسواق فا سعار الاسماك بمختلف انواعها ترتفع خلال فصل الشتاء فسعر كيلو"الشبار الأخضر" 50 جنيها، وبلغ متوس سعركيلو"البوري" 60 جنيها، للحجم الكبير و50 جنيهًا للحجم المتوسط. وسجل كيلو "البطارخ" نحو 450 جنيها، و120 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و220 جنيهًا للجمبري الكبير





يقول رائد جاد ،صاحب محل اسماك ،ان ارتفاع اسعار الاسماك يتحكم فيه كبار تجار الاسماك بعزبة البرج وسوق السمك بشطا فهم من يحددون الاسعار واصحاب المحال المنتشرة بمدن وقري المحافظة يحصلون على هامش ربح من بيع الاسماك خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة لقلة المعروض من الاسماك.





وأضاف، ان اغلب محال بيع الاسماك لم تكتفي بيبع الاسماك فحسب ولكن لجأت الى تطوير المهنة باضافة تنظيف وتجهيز الاسماك من اجل الحصول على هامش ربح اضافي من عملية تجهيز الاسماك وتنظيفها وتوفير وقت لربات البيوت وايضا الحصول على باب رزق جديد بجانب بيع الاسماك.





وتشير بسمة جمال ، انه اعتاد الدمايطة ان السمك سعرة بيزيد وقت النوات الشتوية نتيجة لان الصيادين بيرفضوا الخروج لرحلات الصيد خوفا على ارواحهم ، وتابعت ان الكثير من ربات البيوت بيلجأن الى شراء فوارغ البورى من الاسواق فسعرها لايتعدى 25 جنية للكيلو الواحد وتقوم بتصنيعها باكثر من طريقة.





وأوضحت انها تفضل شراء السمك من الاسواق وحلقة السمك بيكون سعر السمك ارخص من محال بيع الاسماك لانك بتشترية من تجار الاسماك مباشرة فالسعر بيكون ارخص بكثير وايضا جودتة افضل.



