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محافظات

تحرير 19 محضرًا لعدم ارتداء كمامة وتشميع 4 مقاهى بدمياط

السبت 16/يناير/2021 - 08:07 م
تحرير 19 محضر كمامة
تحرير 19 محضر كمامة وتشميع 4 مقاهى بدمياط
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زينب الزغبي


تواصل الاجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها  المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

 حيث استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
 وأسفرت الحملات،اليوم، التى قادها فايزة فودة نائب رئيس مجلس مدينة فارسكور،  عن ضبط 19 مخالفات عدم ارتداء الكمامات وتم تحرير عدد 19 محضرا فوريا  بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا، فضلًا عن غلق وتشميع 4 مقهى لتقديم كميات كبيرة من الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومخالفتهم قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 .

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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تحرير 19 محضرًا لعدم ارتداء كمامة وتشميع 4 مقاهى بدمياط
تحرير 19 محضرًا لعدم ارتداء كمامة وتشميع 4 مقاهى بدمياط
تحرير 19 محضرًا لعدم ارتداء كمامة وتشميع 4 مقاهى بدمياط
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