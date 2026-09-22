قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب
بدر عبد العاطي يلتقي رئيس سيشل ووزير خارجيتها لبحث تعزيز العلاقات
الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة القبض على زوج وادعاءات زوجته وسر الهجوم على الداخلية
أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية
لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة
أمير قطر يطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها ووقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية غربي ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجمعية العامة: استعادة الثقة في الأمم المتحدة تتطلب إصلاحاً وتحركاً عملياً

رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
أ ش أ

أكد رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، إن استعادة الثقة في المنظمة الدولية تتطلب عملاً ملموساً يقوم على الواقعية والإصلاح والشمول، مؤكداً أن «الثقة لا تُمنح، بل تُكتسب".

وفى كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أشار خليل الرحمن إلى أن الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضواً، واصلت أداء دورها على مدى ثمانية عقود، وقال إن المنظمة «استمرت ليس لأنها مثالية، بل لأنه لا غنى عنها»، مضيفاً أن السؤال الذي يطرحه الناس اليوم ليس ما إذا كانت الأمم المتحدة ما زالت قائمة، وإنما ما إذا كانت قادرة على العمل بفاعلية.

وقال إن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم في مناطق مختلفة، ومن بينها إلى دعم التعافي في العراق وتقديم المساعدات في هايتي، لكن النزاعات في غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار وغيرها تكشف عن أوجه قصور خطيرة.

وشدد على أن القانون الدولي وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية لا يمكن تطبيقها بصورة انتقائية، داعياً مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتحرك عندما يتعرض السلم للتهديد، وأن يصبح أكثر تمثيلاً وشفافية وقدرة على عكس الواقع الجيوسياسي الحالي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة معالجة ضعف تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، قائلاً إن "إفريقيا يجب أن تكون على الطاولة، لا على قائمة الطعام"، ومعتبراً أن ذلك يمثل مسألة عدالة وإنصاف ومصداقية بالنسبة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بإصلاح المنظمة، قال خليل الرحمن "إذا لم نتحمل بصورة استباقية مسؤولية هذا المكان، فلا يمكن أن نتوقع منه أن يتعافى»، داعياً الدول إلى سداد مساهماتها المالية في موعدها ومن دون شروط، ومشدداً على ضرورة ضمان «القيمة الكاملة مقابل الأموال» التي تقدمها الشعوب حول العالم لتمويل الأمم المتحدة.

وتطرق رئيس الجمعية العامة أيضاً إلى الذكاء الاصطناعي، محذراً من عدم إمكانية استبعاد تأثير أشكال متقدمة منه، وخاصة الذكاء الاصطناعي العام، على بقاء الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومات لا تحتكر الخبرة أو رأس المال أو التكنولوجيا أو الابتكار أو النفوذ، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يختلف عن تحديات الانتشار السابقة لأنه أصبح بالفعل جزءاً من معظم جوانب الحياة، بما في ذلك أنظمة المياه وشبكات الكهرباء والسجلات الصحية والاقتصادات والقوات المسلحة.

جمعية العامة للأمم المتحدة الثقة المنظمة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

النائبة إليزابيث شاكر

النائبة إليزابيث شاكر تشيد بأداء وزير الري: عرض قوي للملف المائي

النائب أشرف سعد سليمان

برلماني: تصدر مصر سوق الفنادق الإفريقية يعكس قوة القطاع السياحي

أمانة التدريب والتثقيف بـ«المحافظين»

في اجتماعها الأول.. أمانة التدريب والتثقيف بـ«المحافظين» تستعد لإطلاق نموذج محاكاة «المجلس المحلي» استعدادًا للمحليات

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

المزيد