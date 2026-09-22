قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب
بدر عبد العاطي يلتقي رئيس سيشل ووزير خارجيتها لبحث تعزيز العلاقات
الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة القبض على زوج وادعاءات زوجته وسر الهجوم على الداخلية
أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية
لجان وزارة السياحة والآثار تواصل أعمالها الميدانية لمتابعة تنفيذ برامج العمرة في الأراضي المقدسة
أمير قطر يطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها ووقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في قاعدة جوية غربي ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يحذر من أضرار جانبية على الصناعة المحلية بسبب خطة "صنع في أوروبا"

رئيس الوزراء البريطاني:
رئيس الوزراء البريطاني:
أ ش أ

 قال رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام، انه يسعى لمنع ما وصفه بأضرار جانبية قد تطال الصناعة البريطانية نتيجة خطط الاتحاد الاوروبي لإعطاء الشركات الأوروبية اولوية في المشتريات الحكومية ضمن برنامج "صنع في أوروبا".

ومن المقرر أن يحث رئيس الوزراء البريطاني، رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، على عدم استبعاد المملكة المتحدة من البرنامج.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن بيرنهام قوله -في تصريح صحفي- ان "حجة اوروبا ليست معنا"، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشابهة في قطاعات مثل الصلب، مضيفا: "نحن لسنا المشكلة هنا. صنع في اوروبا يعالج مشكلة مختلفة".

ويجري التفاوض حول مشاركة بريطانيا في البرنامج ضمن محادثات أوسع لإعادة ضبط العلاقات مع بروكسل بعد سنوات من التوتر الذي أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وكان من المقرر عقد قمة بين الجانبين في يوليو، لكنها ألغيت بعد إعلان رئيس الوزراء السابق كير ستارمر عزمه الاستقالة، ما مهد الطريق لوصول بيرنهام إلى داونينج ستريت.

وتقول مصادر أوروبية إن حكومة بيرنهام تضع برنامج "صنع في أوروبا" في مقدمة أولوياتها، إلى جانب ملفات التجارة الزراعية ونظام تأشيرات الشباب. كما طرح وزير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي هاميش فالكونر فكرة منح بريطانيا استثناء خاص من البرنامج، وهو ما ناقشه ايضا وزير المالية جون هيلي في اجتماعات دبلن.

وتشير باريس، الداعمة الرئيسية للبرنامج، إلى أن الباب قد يكون مفتوحا أمام إشراك دول شريكة مثل بريطانيا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يحتاج لمعالجة المنافسة الصينية غير العادلة بشكل عاجل، مع تحديد مهلة حتى أكتوبر لتحقيق نتائج ملموسة في محادثاته مع بكين.

رئيس الوزراء البريطاني الصناعة البريطانية الاتحاد الاوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الثوم

غير المناعة.. فوائد خارقة للثوم.. تعرف عليها

الحيض

علاج متلازمة ما قبل الحيض.. أدوية غير متوقعة أبرزها مضادات الاكتئاب

البشرة

كيف تحمى نفسك من مشاكل البشرة في الخريف

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

المزيد