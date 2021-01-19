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تعليم

للخريجين.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بعين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:45 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
يرغب العديد من الطلاب بعد الإنتهاء من الدراسة الجامعية، فى تحضير رسائل الدكتوراة والماجستير وذلك للارتقاء بالمستوى العلمي والتفكير وذلك حسب تخصص كل طالب وطبيعة دراسته في الكلية . 


وفيما يلى يرصد موقع "صدى البلد" الاوراق المطلوبة للتقديم تحضير رسالة الدكتورة والماجستير بكليات جامعة عين شمس :
 1- فتح ملف من قبل الكلية حسب المبلغ المالي المطلوب.
2- أصل شهادة البكالوريوس وذلك للتسجيل فى درجة الماجستير. 
3- لتسجيل في درجة الدكتوراة توفير كل من أصل شهادة البكالوريوس بالإضافة الى شهادة الماجستير. 
4- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر. 
5- أصل شهادة التويفل. 
6- 2 صورة شخصية. 
7- بيان حالة الأصل. 
8- موافقة جهة العمل.  
9-خطة البحث أصل وصورة عربي بالإضافة الى  أصل وصورة إنجليزي موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.
10- 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة. 
11- صورة لبطاقة الرقم القومي. 
12- ملف لحفظ الاوراق. 
13-استكمال الأوراق وتسليمها قبل معاد إنعقاد اللجنة بحد أقصى 5 أيام. 

ويعرض صدى البلد الأوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم لدرجتى الماجستير والدكتوراه:
1-استمارة طبع الرسالة من إدارة الدراسات العليا بالكلية  تملأ بواسطة  المشرف ورئيس القسم وأ.د/ وكيلة الكلية للدراسات العليا
2-استمارة تقرير الصلاحية من إدارة الدراسات العليا تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم أصل+ 2 صورة
3- شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمي وأدبي 450 درجة للماجستير علمي وأدبي.
4- بيان حالة. 
5- 2 صورة شخصية. 
6-نماذج من إدارة الدراسات العليا تملأ بمعرفة الطالب ويثبت على كل نموذج  صورة شخصية.
7- دمغة 1 جنيه.
8- 3 ملخصات باللغة العربية بالأضافة الى 3 ملخصات موقعين من المشرفين علي الرسالة.  
9-عدد 3 رسائل بعد الموافقة من قسم التشكيل بالأضافة إلى نسخة للإدارة. 
ويشترط موافقة مجلس القسم على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة ، ويتم تسليم الأوراق  قبل موعد لجنة الدراسات العليا.
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