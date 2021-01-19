للخريجين.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بعين شمس

يرغب العديد من الطلاب بعد الإنتهاء من الدراسة الجامعية، فى تحضير رسائل الدكتوراة والماجستير وذلك للارتقاء بالمستوى العلمي والتفكير وذلك حسب تخصص كل طالب وطبيعة دراسته في الكلية .
وفيما يلى يرصد موقع "صدى البلد" الاوراق المطلوبة للتقديم تحضير رسالة الدكتورة والماجستير بكليات جامعة عين شمس :
1- فتح ملف من قبل الكلية حسب المبلغ المالي المطلوب.
2- أصل شهادة البكالوريوس وذلك للتسجيل فى درجة الماجستير.
3- لتسجيل في درجة الدكتوراة توفير كل من أصل شهادة البكالوريوس بالإضافة الى شهادة الماجستير.
4- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.
5- أصل شهادة التويفل.
6- 2 صورة شخصية.
7- بيان حالة الأصل.
8- موافقة جهة العمل.
9-خطة البحث أصل وصورة عربي بالإضافة الى أصل وصورة إنجليزي موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.
10- 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة.
11- صورة لبطاقة الرقم القومي.
12- ملف لحفظ الاوراق.
13-استكمال الأوراق وتسليمها قبل معاد إنعقاد اللجنة بحد أقصى 5 أيام.
ويعرض صدى البلد الأوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم لدرجتى الماجستير والدكتوراه:
1-استمارة طبع الرسالة من إدارة الدراسات العليا بالكلية تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم وأ.د/ وكيلة الكلية للدراسات العليا
2-استمارة تقرير الصلاحية من إدارة الدراسات العليا تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم أصل+ 2 صورة
3- شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمي وأدبي 450 درجة للماجستير علمي وأدبي.
4- بيان حالة.
5- 2 صورة شخصية.
6-نماذج من إدارة الدراسات العليا تملأ بمعرفة الطالب ويثبت على كل نموذج صورة شخصية.
7- دمغة 1 جنيه.
8- 3 ملخصات باللغة العربية بالأضافة الى 3 ملخصات موقعين من المشرفين علي الرسالة.
9-عدد 3 رسائل بعد الموافقة من قسم التشكيل بالأضافة إلى نسخة للإدارة.
ويشترط موافقة مجلس القسم على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة ، ويتم تسليم الأوراق قبل موعد لجنة الدراسات العليا.