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أخبار البلد

اختيار يعكس حجم الثقة.. وزير القوى العاملة يهنئ رئيس مجلس النواب والوكيلين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي على اختياره وانتخابه رئيسًا للمجلس .  

وقال سعفان في برقيته :"أتقدم باسمى آيات التهاني لكم وللشعب المصري وذلك لبدء انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتمال بنيانه بترأس سيادتكم للمجلس الموقر، وتشكيل هيئة مكتبكم والذي يعد بمثابة غرفة التشريع الأولى وبالإضافة إلى دوره الرقابي".

وأكد وزير القوي العاملة أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي يوليها أعضاء المجلس الموقر في قيادة السفينة خلال فترة بالغة الأهمية تمر بها مصرنا الحبيبة ، متمنيًا من الله عز وجل المزيد من التوفيق حتى يظل مجلس النواب القلعة التشريعية ومنارة الديمقراطية .

كما أرسل  الوزير برقيات تهنئة لكل من  وكيلي مجلس النواب:  محمد أبو العنيين ، والمستشار أحمد سعد ، فضلًا عن رؤساء اللجان النوعية  بالمجلس. 
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