مصرع طفلين غرقا في مياه ترعة بالغربية

شهدت قريتا أبيار والانبوطين التابعتين لمحافظة الغربية منذ قليل غرق طفلين عقب اختلال توازنهما من أعلي شجرة توت في مياه ترعه متصل بفرع النيل رشيد وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري وانتشال جثتهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طوارئ طنطا الجامعي .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانتشال جثتي طفلين بقريتي أبيار والانبوطين .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة طوارىء طنطا الجامعي .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.