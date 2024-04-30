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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين غرقا في مياه ترعة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قريتا أبيار والانبوطين التابعتين لمحافظة الغربية منذ قليل غرق طفلين عقب اختلال توازنهما من أعلي شجرة توت في مياه ترعه متصل بفرع النيل رشيد وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري وانتشال جثتهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طوارئ طنطا الجامعي .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانتشال جثتي طفلين بقريتي أبيار والانبوطين .

محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات وإزالة المعوقات


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة طوارىء طنطا الجامعي .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الأمنية ب أعمال تطوير الاجهزة الامن إزالة المعوقات الموقف التنفيذي للمشروعات الموقف التنفيذى النجدة اختل توازنه أجهزة الأمنية

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