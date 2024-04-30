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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

افتتاح مركز تعليم اللغة العربية.. شراكة علمية بين جامعتي الأزهر وحسن الدين بإندونيسيا

صدى البلد

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، الدكتور جمال الدين جومبا، رئيس جامعة حسن الدين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، في حضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور سلامة داود، بزيارة رئيس جامعة حسن الدين والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، واعتزازه بآلاف الطلاب الإندونيسيين من خريجي جامعة الأزهر وعلى رأسهم سفير إندونيسيا بالقاهرة.

واستهدف اللقاء مناقشة سبل التعاون العلمي المشترك بين جامعة الأزهر وجامعة حسن الدين في جميع التخصصات العلمية والبحثية، واستعراض أوجه الإفادة التي تحققها الجامعتان في خدمة المجتمع في مجالات: الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وغيرها، وتبادل الخبرات فيما يخص تلك التخصصات.

وأعرب رئيس جامعة حسن الدين عن شكره للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحفاوة الاستقبال وكرم الضِّيافة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجامعتين الذي يبدأ قريبًا بافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية بجامعة حسن الدين بإندونيسيا، مشيرًا إلى أن اللقاء المقبل مع الدكتور سلامة داود-إن شاء الله- سيكون في الافتتاح الرسمي للمركز.

بدوره أكد رئيس جامعة الأزهر أهمية خطوة إنشاء مركز تعليم اللغة العربية، واصفًا ذلك بالخطوة المهمة التي تأخرت كثيرًا بالنسبة إلى دولة يَدِينُ معظم سكانها بالإسلام؛ حيث يعد تعلم اللغة العربية أمرًا مهمًّا في معرفة علوم الإسلام والتعبد وأداء الشعائر، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لن تتوانى في تقديم الدعم للمركز من إيفاد للأساتذة، وتقديم المناهج والمقررات الدراسية، لافتًا إلى أن جامعة حسن الدين تعد الجامعة رقم ٢١ التي تبرم اتفاقات شراكة مع جامعة الأزهر.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمود صديق والدكتور محمد الشربيني، نائبا رئيس الجامعة، عددَ الطلاب الإندونيسيين الملتحقين بالجامعة في المراحل التعليمية المختلفة، والذي تجاوز ١٣ ألف طالب وطالبة.

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