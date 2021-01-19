إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والإدارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لأى تعديات على الأراضي الزراعية او البناء بالمخالفة .



ففى مركز ومدينة طلخا قال محمد الامين رئيس المركز انه تمت الازالة الفورية لأعمال بناء بالمخالفة علي مساحة 150 مترا مربعا بقرية بطره كان يتم البناء عليها بالمخالفة وبدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفى مركز شربين قال طارق شكرى انه تم إزالة مبنى من البلوك الأبيض على مساحة 175 متر تعدي على الأرض الزراعية بعزبه ذكي بنطاق الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف ٠



وفى مركز ومدينة بلقاس قال عمرو عبد العاطى رئيس المركز انه تمت إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض أملاك الدولة بمساحة 50 مترا مربعا بقرية زيان بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة



وفى مركز ومدينة السنبلاوين قال متولى عبد العال انه تمت متابعة عملية تنفيذ ازاله فوريه اشغال سلم بقرار إزالة سلم عرض ٣.٦م ×٢.٦ ارتفاع رقم 602لسنة2017 وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفة.



وفى نطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة قال محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة انه تم إيقاف الأعمال وإزالة الشدة الخشبية وجدران الدور الرابع العلوى لعقار مخالف بشارع عبد المنعم البسيونى بمنطقة شارع احمد ماهر ، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفةتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.



وفى مركز ومدينة المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه تمت اعمال إزالة حوائط بالطوب البلوك الابيض للتعدى على قطعة أرض زراعية بقرية أويش الحجر بمركز المنصورةوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إزالة عدد 8 حالات حوائط بالطوب البلوك الابيض تعدى على الأرض الزراعية بقرية كوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.