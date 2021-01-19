ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والإدارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لأى تعديات على الأراضي الزراعية او البناء بالمخالفة .

ففى مركز ومدينة طلخا قال محمد الامين رئيس المركز انه تمت الازالة الفورية لأعمال بناء بالمخالفة علي مساحة 150 مترا مربعا بقرية بطره كان يتم البناء عليها بالمخالفة وبدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى مركز شربين قال طارق شكرى انه تم إزالة مبنى من البلوك الأبيض على مساحة 175 متر تعدي على الأرض الزراعية بعزبه ذكي بنطاق الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف ٠

وفى مركز ومدينة بلقاس قال عمرو عبد العاطى رئيس المركز انه تمت إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض أملاك الدولة بمساحة 50 مترا مربعا بقرية زيان بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة

وفى مركز ومدينة السنبلاوين قال متولى عبد العال انه تمت متابعة عملية تنفيذ ازاله فوريه اشغال سلم بقرار إزالة سلم عرض ٣.٦م ×٢.٦ ارتفاع رقم 602لسنة2017 وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفة.

وفى نطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة قال محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة انه تم إيقاف الأعمال وإزالة الشدة الخشبية وجدران الدور الرابع العلوى لعقار مخالف بشارع عبد المنعم البسيونى بمنطقة شارع احمد ماهر ، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفةتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفى مركز ومدينة المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه تمت اعمال إزالة حوائط بالطوب البلوك الابيض للتعدى على قطعة أرض زراعية بقرية أويش الحجر بمركز المنصورةوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم إزالة عدد 8 حالات حوائط بالطوب البلوك الابيض تعدى على الأرض الزراعية بقرية كوم الدربى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية بالدقهلية او اراضى الدولة وقال بان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.
إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية
إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية
إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية
إزالة 14 تعد على الأراضي الزراعية والدولة بقرى الدقهلية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

إزالة فورية لتعدي بالمخالفة على أرض زراعية بمساحة 200 متر في الدقهلية

محافظ الدقهلية يحيل 15 محضر مخالفة للنيابة العامة

بمساحة 350 مترا.. إزالة فورية لتعديات على أرض زراعية بمركز بنى عبيد بالدقهلية

محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء

ترشيحاتنا

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

قطر تعلق النزاع القضائي مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية

لا أحد يستطيع التفوق علي.. سارة الطباخ توجه رسالة إلى متابعيها

السيطرة على حريق نشب بحوش السكة الحديد في سوهاج

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن