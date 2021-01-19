بعد حادثين أوقعا 346 قتيلا.. الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تسمح باستئناف رحلات بوينج 737 ماكس.. فيديو

علان مدير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كي أن الهيئة ستمنح "الأسبوع المقبل" الإذن باستئناف خدمة طائرة بوينج737 بعد تعديلات أدخلت على الطائرة إثر حادثين أوقعا 346 قتيلا.





وقال باتريك كي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "نتوقع الإذن بالطيران الأسبوع المقبل. من وجهة نظرنا، ستتمكن بوينج ماكس من التحليق مجددا في أوروبا اعتبارا من الأسبوع المقبل".





وأضاف "لقد وصلنا إلى المرحلة التي تم فيها استيفاء متطلباتنا الأربعة" وهي "الفهم الجيد لما حدث" في السابق و"معالجة كل العوامل التي أدت إلى وقوع الحوادث"، وتمكين الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران نفسها من التحقق من عدد من النقاط "الحاسمة" وأن يكون الطيارون "على دراية وتدريب صحيحين".





وأعطت إدارة الطيران الفدرالية ثم السلطات البرازيلية، الضوء الأخضر لعودة هذه الطائرات إلى الخدمة. كما أعلنت كندا أنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية فوق أراضيها لطائرة بوينغ 737.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها إ