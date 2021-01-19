خاض أول رحلة طيران وهو في الخامسة من عمره.. قصة حياة أول من مشى على سطح القمر

ولد نيل أرمسترونج يوم 5 أغسطس من عام 1930 بولاية أوهايو، وهو رائد فضاء أمريكي ويعد أول شخص يمشي على سطح القمر، درس هندسة الفضاء في جامعة "بوردو" كما حصل على درجة الماجستير في هندسة الفضاء من جامعة "جنوب كاليفورنيا" وقد التحق "نيل" بوكالة الفضاء الأمريكية كطيار باحث في مختبر لويس في كاليفورنيا، حيث شارك في حوالي 200 رحلة جوية بمختلف أنواع الطائرات ،وقد تمت ترقيته عام 1962م إلى منصب رائد فضاء ، حيث خدم في الجيش الأمريكي.





وشارك في الحرب الكورية سنة 1950 م وقام بأول عملية اشتباك ناجحة بين مركبتين في الفضاء. وفي سنة 1971 م أصبح أستاذًا في هندسة الفضاء في جامعة "سنسيناتي" وقد رفض دعوة كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للترشيح للانتخابات الأمريكية .





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عمل "نيل أرمسترونغ" مدقق للحسابات لصالح حكومة ولاية "أوهايو" قبل أن يدخل مجال الطيران وعلومه وقد ازداد حبه لهذا المجال منذ الصغر عندما أخذه والده وهو ابن العامين إلى سباقات كليفلاند الجوية ، وعندما بلغ الخامسة من عمره خاض أول رحلة طيران جوية في "وارن" بولاية أوهايو يوم 20 يوليو من عام 1936م عندما تجول هو ووالده في رحلة جوية على متن طائرة فورد ثلاثية المحركات .





وقد حصل على شهادة طيران وهو بعمر الـ15

وقد تم اختياره من قبل السلاح الجوي للولايات المتحدة كواحد من المهندسين السبع الذين يطيرون بالطائرة الفضائية بعد عدة أشهر من إعلان وكالة "ناسا" البحث عن مجموعة ثانية من رواد الفضاء ، وكان "أرمسترونغ" متحمس لهذه الفكرة لكي يدرس بيئة جديدة للطيران ويحلق فيها .





وقد وصف "أرمسترونج" رحلته للفضاء بأنها خطوة عملاقة للبشرية ، قام بالهبوط على سطح القمر وقضى ساعتين ونصف يستكشف المكان وقد تم مكافئة نيل ارمسترونغ بميدالية الحرية الرئاسية من قبل الرئيس ريتشارد نكسون.





توفي أرمسترونغ يوم 25 أغسطس عام 2012 عن عمر يناهز 82 عاما في مستشفى بأوهايو وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الشرايين التاجية بسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية ، وقد نعاه البيت الابيض بعد وفاته وصدر تصريح يتضمن "حمل معه تطلعات مواطني الولايات المتحدة برحيله".