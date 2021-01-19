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وكيل حقوق الإنسان في النواب: البرلمان يقيم أداء وزراء الحكومة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:53 م
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد
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عادل نصار
أكد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، أن المجلس يقوم حاليا بتقييم الوزراء.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن اليوم حضر لمجلس النواب وزير الإعلام أسامة هيكل وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن مجلس النواب يستمع حاليا لبيان الحكومة ووزرائها.

وأكمل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل وزير عرض خطته في الحكومة، وما تم منها، لافتا إلى أن الحديث مع وزير البحث العلمي تطرق إلى شأن مصل كورونا، وآخر ما تم الوصول له في هذا الأمر.

وتابع أبو العلا، أن جميع الوزراء يستعرضون خطتهم أمام مجلس النواب، وما تم منها والمنتظر أن يتم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن كل هذه الأمور تأتي في سياق تقسم المجلس أداء الحكومة.
 
فيما أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، احالة ما ورد في حديث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد مما أدلي به وزير التعليم العالي على أرض الواقع.

وكلف جبالي، بإعداد تقرير لعرضه على هيئة مكتب المجلس، وكتابة ملاحظات عليه.

وطلب رئيس النواب، رأي الأعضاء فيما طرحه، ليحصد موافقة من جميع الحضور على ذلك.

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