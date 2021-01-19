رئيس محلية النواب: البرلمان الجديد جاد في تفعيل الأدوات الرقابية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اليوم حدث تاريخي لمجلس النواب الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تجدد برنامجها بالعرض والانجازات.





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن المحليات مشاكلها كثيرة ولا تنتهي، والمجلس أحال بيان وزير التنمية المحلية برمته للجنة الإدارة المحلية المختصة بعمل وزارة التنمية المحلية؛ لانتقاده من النواب لإتاحة مساحة من الوقت للتلاقي والحوار حوله، بما يعكس جدية مجلس النواب في ثوبه الجديد في تفعيل الأدوات الرقابية بشكل رشيد.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الآوان للانتقال من الشكلية للموضوعية، منوهًا بأن استجابة الحكومة لتقارير لجان البرلمان إلزام دستوري، فعدم التفات الحكومة لتقارير اللجان النوعية الصادرة عن البرلمان التفات جادة إهدار للمال العام، معقبًا: "يبقى إيه لزمة البرلمان"، معربًا عن تطلعه لتعامل الحكومة بشكل أكثر فاعلية وجدية والانتقال من مرحلة الحديث والعمل الشكلي للعمل الموضوعي المتجرد.



