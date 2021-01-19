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حوادث

بسبب سيجارة .. حريق هائل فى زراعات القصب بقنا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:27 م
حريق
حريق
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يوسف رجب

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، بمشاركة الأهالي، على حريق هائل، اندلع فى زراعات محصول القصب بنطاق مركز الوقف، شمال مدينة قنا.


وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد هانى الاتربي، مدير إدارة الدفاع المدني بقنا، يفيد اندلاع حريق هائل فى زراعات القصب بنطاق مركز الوقف.


تمكنت قوات الدفاع المدني، من خلال سيارات الإطفاء، من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر.


تشير التحريات الأولية، أن الحريق قد يكون ناتج عن بقايا سيجارة مشتعلة ألقاها أحد المارة بدون قصد، بالقرب من محصول القصب المشون على الطريق.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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