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رياضة

مدرب الزمالك: سعيد بعودة مصطفى محمد وساسي.. واستبدال بن شرقي قرار فني

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:29 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
كشف مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض في مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.


وأكد المدرب على أن الفريق قدم أداءً جيد عن المباريات السابقة، وحقق هدفه بالحصول على الثلاث نقاط وتصدر مسابقة الدوري.

وأشار عبد الهادي إلى أنه سعيد بعودة الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي للمشاركة في المباريات خاصة وانهم إضافة قوية، وأوضح أن بن شرقي حاول كثيرا التسجيل واستبداله كان وجهة نظر فنية.

 الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة لينفرد بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الجونة عند 15 نقطة في المركز الثالث.
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