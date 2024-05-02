ملحمة عسكرية معاصرة على شاشات السينما.. كيف تم تصوير فيلم «السرب»؟

قال الناقد الفني حاتم جمال، إن الأفلام المصرية التي تداولت الحروب المصرية على مدار مراحلها لم تمثل 1% أو 0.1% من حجم البطولات الحقيقية.

وأضاف الناقد الفني حاتم جمال، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن هناك أعمالا قدمت عن حرب 73 بشكل بسيط ولم تعبر عن أى شيء يخصها، معقبا: “فيلم حائط البطولات أعتبره أنه لو اتعرض الآن الناس هتضحك عليه”.

وتابع: “أرى أن الممر والسرب إلى حد كبير تنفيذهما يليق بمستوى حجم البطولات، واستخدموا بهما أحدث التقنيات، حيث تم تصوير مشاهد حية بالطائرات وغيرها فى فيلم السرب”.