إغلاق ١٩٨٨ منشأة لمخالفة مواعيد الغلق في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق عدد (٥٣٠) محل، عدد (١٢٧) سوق، عدد (١٧٢) مطعم، عدد (٣٠٢) مقهى، عدد (٢٩٨) ورشة و (٥٥٩) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ١٩٨٨ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (٧٧١) مركزًا للدروس الخصوصية حتى يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢١، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.





وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





ومن ناحيه أخري وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شدد أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي طبقًا لمخططات هندسية تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتعيد لهذه الأماكن الطابع الإسلامي الخاص بها .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم داخل مدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة.





بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارعي الإسكندرية والفاتح، حيث تابع المحافظ وضع طبقة السن بشارع الإسكندرية والذي يعتبر محور حيوي يربط الطريق السريع بميدان المحطة ومن المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم





وأشاد الدكتور رحمي بمدى سرعة العمل في إنهاء الأعمال بميدان المحطة والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية هذا الشهر، حيث تابع المحافظ دهان الواجهة الأمامية لمحطة السكة الحديد وكذلك أعمال الجزيرة الوسطى في شارع المحطة ، كما تابع وضع البلدورات لتحديد المحاور المرورية الجديدة .





كما تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية بشارع السكة الجديدة المؤدي إلى مسجد السيد البدوي ، والذي تم تصميمه علي الطراز الإسلامي ليتماشى مع طبيعة المنطقة ، وكذلك الأعمال المحيطة بمسجد السيد البدوي والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين بشكل نهائي.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلي شكاوى العديد من المواطنين وأمر على الفور بتنفيذ طلبات المواطنين وحل مشاكلهم ، رافق المحافظ في الجولة رئيسي حي أول وثان طنطا والعميد نهاد عويضة من الشركة القومية للإنتاج الحربي .