ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل إعلام النواب: أسامة هيكل رفع مرتبه ليصل إلى 100 ألف جنيه شهريا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:18 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، إن النواب طالبوا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد جميع الأموال التي تقاضاها من رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الأعلام خالف الدستور بالجمع بين منصبين في الحكومة ورئاسته مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، عن أن وزير الإعلام رفع راتبه إلى 100 ألف جنيه شهريا، ووصل المقابل في الجلسة 6 آلاف جنيه للأعضاء والمكافآة زادت إلى 20 ألف جنيه.

وتابع أن وزير الإعلام أجرى تباعد غير مسبوق بين وزارته والصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن أسامة هيكل صنع أجواء مشحونة في منظومة الإعلام.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل يفتتح دورة لتدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة

برلماني يطالب أسامة هيكل برد أموال رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

هيكل: استمراري بمدينة الإنتاج تكليف.. وإلغاء وزارة الإعلام من عدمه رؤية سياسية

ترشيحاتنا

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

أخبار الرياضة.. مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي.. غليان في الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

السيطرة على حريق نشب بحوش السكة الحديد في سوهاج

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

تعرف على أسعار رينو داستر 2021 الأخيرة فى مصر .. صور