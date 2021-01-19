وكيل إعلام النواب: أسامة هيكل رفع مرتبه ليصل إلى 100 ألف جنيه شهريا

قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، إن النواب طالبوا وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل برد جميع الأموال التي تقاضاها من رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.





وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الأعلام خالف الدستور بالجمع بين منصبين في الحكومة ورئاسته مدينة الإنتاج الإعلامي.





وكشف وكيل لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب، عن أن وزير الإعلام رفع راتبه إلى 100 ألف جنيه شهريا، ووصل المقابل في الجلسة 6 آلاف جنيه للأعضاء والمكافآة زادت إلى 20 ألف جنيه.





وتابع أن وزير الإعلام أجرى تباعد غير مسبوق بين وزارته والصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن أسامة هيكل صنع أجواء مشحونة في منظومة الإعلام.



