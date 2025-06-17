بدء اختبارات المُتقدمين للعمل في مهنة "الخياطة والتفصيل" بالأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن بدء الإختبارات للمُتقدمين على فُرص عمل أعلنت عنها "الوزراء" مؤخرًا، وفتح التقديم عليها أمام الراغبين في العمل بمهنة الخياطة والتفصيل ، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال "الوزير" أن هذه الإختبارات دليل مصداقية فُرص العمل التي تُوفرها "الوزارة" للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الإختبارات التي بدأت، هي تمهيد لسفر هؤلاء الشباب للعمل في الأردن برواتب مُجزية وإمتيازات إجتماعية وصحية.