"بالرجاء نحيا".. المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة

افتتحت أسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة، المؤتمر التاسع لأعضاء الخدمة، وتُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "بالرجاء نحيا"، في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك ببيت الشهيد، بفايد.

الرجاء في حياتنا

يُشارك في المؤتمر الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب ميخائيل رشدي.

يُشارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى خدام فرح وعطاء من مختلف كنائس القاهرة، ومخدوميهم.

بدأ المؤتمر بتأمل روحي، ألقاه الأب جورج جميل حول "الرجاء في حياتنا"، أعقبه كلمة الأخت فيفي سمعان بعنوان "رجاؤنا هو الله".

تضمن اليوم أيضًا مجموعات العمل لمناقشة مفهوم الرجاء. وفي الختام، قام خدام فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل بتنظيم بعض المسابقات الكتابية، وحفلة السمر، كما شاركت كشافة الرعية في ترتيب فقرات اليوم.

واختارت أسرة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة شعار المؤتمر التاسع للخدمة ليحمل اسم "بالرجاء نحيا"، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء، الذي تعيشه الكنيسة الكاثوليكية بمصر والعالم هذا العام تحت عنوان"الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".